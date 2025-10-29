Letaglózta a legendát a kenyai katasztrófa híre

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, a Cessna Caravan típusú légijármű az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt, számolt be róla a Magyar Nemzet. Később kiderült, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, ifjabb Süllős Gyula és családja is a kenyai katasztrófa áldozatai között van.

Ifjabb Süllős Gyula és családja is a kenyai katasztrófa áldozatai voltak. Forrás: sonline.hu

Halász Gábor, a legendás szekszárdi ökölvívó portálunktól értesült a tragédiáról, hangján érezni lehetett a mély megrendülést. Mint mondta, nem voltak közeli kapcsolatban ifjabb Süllős Gyulával, látásból ismerte az elhunytat, ugyanakkor hozzátette, rettenetesen sajnálja, ami vele és hozzátartozóival történt. Szerinte nemcsak a Vasas, hanem a teljes magyar boksztársadalom lett szegényebb egy biztos támponttal, és őszinte részvétét fejezte ki a hozzátartozók és barátok számára.