Keresztbe állt az úton – baleset éjszaka az M9-en

Szalagkorlátnak csapódott, majd az úton keresztben állt meg egy személyautó az M9-es 1-es kilométerénél, Szekszárd térségében csütörtök hajnalban. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás volt a helyszínelés és mentés ideje alatt.

Fotó: Denes Martonfai