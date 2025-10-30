október 30., csütörtök

Rossz éjszaka

54 perce

Keresztbe állt az úton – baleset éjszaka az M9-en

Teol.hu

Szalagkorlátnak csapódott, majd az úton keresztben állt meg egy személyautó az M9-es 1-es kilométerénél, Szekszárd térségében csütörtök hajnalban. A szekszárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben két ember utazott. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás volt a helyszínelés és mentés ideje alatt. 

Fotó: Denes Martonfai

 

 

