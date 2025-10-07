Baleset
Két autó ütközött a 61-es főúton – nagy szükség volt a tűzoltókra
Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani az autóból.
Összeütközött két személygépkocsi Pári térségében, a 61-es főút 61-es kilométerénél. A tamási önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
