Két autó ütközött a 61-es főúton – nagy szükség volt a tűzoltókra

Összeütközött két személygépkocsi Pári térségében, a 61-es főút 61-es kilométerénél. A tamási önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom, tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.