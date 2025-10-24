Két baleset is történt alig egy kilométerre egymástól

Két baleset is történt pénteken Nagykónyi közelében, a 61-es főúton. Az elsőről reggel 8 óra körül érkezett bejelentés, miszerint a 67-es kilométerszelvényében egy autós letért az útról és szalagkorlátnak hajtott, anyagi kár keletkezett – tájékoztatott Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Illusztráció: MW

A másikról azt közölte, hogy háromnegyed tizenkettő körül a 61-es főút 68-69-es kilométerszelvénye között két autó ütközött. A balesetben az elsődleges információk szerint hárman könnyebben sérültek. Ott még tart a helyszíni intézkedés. A forgalom félpályán, váltakozó irányban, rendőri irányítás mellett halad. Várhatóan 15 órától ismét teljes szélességében járható lesz a balesettel érintett szakasz.