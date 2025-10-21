1 órája
„Ki a jó gyerek?” – kérdezte a rendőr, és most nem igazoltatott!
Decsen és Sárpilisen látogatta meg a gyerekeket a helyi körzeti megbízott – tájékoztatta portálunkat a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
Forrás: police.hu
Októberben két óvodába és egy iskolába a közösségi szolgálat keretében látogatott el Bergmann József rendőr zászlós a Szekszárdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja. A Decsi Bíborvég Általános Iskola negyedik osztályos tanulóinak a KRESZ-ről tartott előadást kollégánk.
Október 17-én a Decsi Tesz-Vesz Óvodába és a Sárpilisi Tündérkert Óvodába ment el a helyi körzeti megbízott, ahol a gyerekek kötetlen formában kérdezhettek az egyenruhástól. A szakma iránt érdeklődő óvodások megnézhették a bilincset és beszélgethettek a rendőri munka sokszínűségéről.