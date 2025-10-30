Hosszú a lajstroma
Költségvetési csalással gyanúsítják – a hírhedt TOP körözöttek közé is bekerült
A Magyar Rendőrség körözési TOP listáján 50 elkövető van. A listán a bűnözök között egyetlen Tolna vármegyei elkövető van. Ő Balogh Norbert, aki Dombóvári illetőségű és 1977. 04.27.-én született.
A hatóságok költségvetési csalás elkövetése miatt körözik.
