Közlekedés

1 órája

Kórházba szállították a 6-os úton balesetet szenvedett autóst (fotók, videó)

Címkék#balesetek#Dunaszentgyörgy#közlekedés

Teol.hu

Árokba hajtott, majd fának ütközött egy személygépkocsi szerda délután a 6-os számú főút százhuszonötödik kilométerénél, Dunaszentgyörgynél. A műszaki mentés helyszínére a paksi hivatásos és a dunaszentgyörgyi önkéntes tűzoltók siettek, akik áramtalanították a gépkocsit. A tűzoltói beavatkozás alatt a forgalom félpályán haladhatott tovább. A mentők a jármű egyetlen utasát könnyű sérüléssel szállították kórházba.

Dráma a 6-oson: árokba repült egy kocsi, mentők érkeztek a helyszínre

Fotók: Makovics Kornél

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy idén már 192 közlekedési balesethez hívták a tűzoltókat. A balesetekben 102 utas sérült meg, további két ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Figyelmeztetnek, hirtelen érkező csapadék vagy erősebb szél esetén fokozott óvatosság szükséges. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek, és a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák. Szélvihar idején számolni kell a leszakadt faágakkal és útra dőlt fákkal is.

 

