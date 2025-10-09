Kórházba szállították a 6-os úton balesetet szenvedett autóst (fotók, videó)

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta a figyelmet, hogy idén már 192 közlekedési balesethez hívták a tűzoltókat. A balesetekben 102 utas sérült meg, további két ember életét pedig már nem lehetett megmenteni. Figyelmeztetnek, hirtelen érkező csapadék vagy erősebb szél esetén fokozott óvatosság szükséges. Csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek, és a sebességet mindig az útviszonyokhoz igazítsák. Szélvihar idején számolni kell a leszakadt faágakkal és útra dőlt fákkal is.