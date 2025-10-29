Balesetek
1 órája
Kórháza szállították a Bátaszéken árokba borult jármű vezetőjét
Árokba borult egy kistehergépjármű kedd este Bátaszéken, az 5603-as számú út, 3. kilométerszelvényénél. A műszaki mentéshez a szekszárdi hivatásos, továbbá a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet, továbbá a forgalom irányításában közreműködtek. A kishaszonjármű sofőrjét a mentőszolgálat könnyebb sérüléssel szállította kórházba – tájékoztatott szerdán a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
