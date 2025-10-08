október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

3 órája

Körözött férfit fogtak el Hőgyészen: fogolyszökés miatt is felelnie kell

Címkék#bűnügy#rendőrség#Hőgyész

Körözött férfit fogtak el a hőgyészi rendőrök vasárnap késő este – közölte szerdán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu
Körözött férfit fogtak el Hőgyészen: fogolyszökés miatt is felelnie kell

A kép illusztráció.

A rendőrök információi alapján egy, a fővárosban élő, hónapok óta körözés alatt álló férfi érkezett a településre, ismerősei lakhelyére. Egy Budapesten folyamatban lévő rendőrségi ügye miatt bűnügyi felügyeletét rendelték el, ennek ellenére hagyta el a számára kijelölt területet.

Az egyenruhások késő este indultak a felkutatására és rövid időn belül megtalálták. A fogolyszökés miatt keresett férfit előállították.

Néhány óra elteltével az illetékes fővárosi kollégák megérkeztek a gyanúsítottért és őrizetbe is vették. A bűnügyi felügyelet szabályainak megszegésével gyarapította bűnlajstromát, ezért fogolyszökés vétsége miatt is felelnie kell. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu