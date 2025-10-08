Körözött férfit fogtak el Hőgyészen: fogolyszökés miatt is felelnie kell

A rendőrök információi alapján egy, a fővárosban élő, hónapok óta körözés alatt álló férfi érkezett a településre, ismerősei lakhelyére. Egy Budapesten folyamatban lévő rendőrségi ügye miatt bűnügyi felügyeletét rendelték el, ennek ellenére hagyta el a számára kijelölt területet.

Az egyenruhások késő este indultak a felkutatására és rövid időn belül megtalálták. A fogolyszökés miatt keresett férfit előállították.