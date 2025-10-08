1 órája
Körözött férfit fogtak el Hőgyészen: fogolyszökés miatt is felelnie kell
Körözött férfit fogtak el a hőgyészi rendőrök vasárnap késő este – közölte szerdán a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A kép illusztráció.
A rendőrök információi alapján egy, a fővárosban élő, hónapok óta körözés alatt álló férfi érkezett a településre, ismerősei lakhelyére. Egy Budapesten folyamatban lévő rendőrségi ügye miatt bűnügyi felügyeletét rendelték el, ennek ellenére hagyta el a számára kijelölt területet.
Az egyenruhások késő este indultak a felkutatására és rövid időn belül megtalálták. A fogolyszökés miatt keresett férfit előállították.
Közel kétmilliót húzott le a „beszállító” a vállalkozórólHamis beszállító szedett rá egy vállalkozót.
Néhány óra elteltével az illetékes fővárosi kollégák megérkeztek a gyanúsítottért és őrizetbe is vették. A bűnügyi felügyelet szabályainak megszegésével gyarapította bűnlajstromát, ezért fogolyszökés vétsége miatt is felelnie kell.