Közel egy hónapja tűnt el a 15 éves lány Hőgyészről, azóta is keresik a rendőrök

Ha felismeri a képen látható lányt, hívja a Tamási Rendőrkapitányságot!

Teol.hu

A 15 éves lány szeptember 19-én távozott engedély nélkül a hőgyészi gyermekotthonból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem a magáról. Kovács Kata Ingrid körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.

Kovács Kata Ingrid körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű (fotó: police.hu)

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06 74/573-910-es telefonszámot. Bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

A Tamási Rendőrkapitányságon a 17050-157/275/2025. körözési számon eljárást folytatnak Kovács Kata Ingrid eltűnése kapcsán.

 

