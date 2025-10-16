29 perce
Közel egy hónapja tűnt el a 15 éves lány Hőgyészről, azóta is keresik a rendőrök
Ha felismeri a képen látható lányt, hívja a Tamási Rendőrkapitányságot!
A 15 éves lány szeptember 19-én távozott engedély nélkül a hőgyészi gyermekotthonból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem a magáról. Kovács Kata Ingrid körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, barna, félhosszú hajú, kék szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06 74/573-910-es telefonszámot. Bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
A Tamási Rendőrkapitányságon a 17050-157/275/2025. körözési számon eljárást folytatnak Kovács Kata Ingrid eltűnése kapcsán.