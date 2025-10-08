Közel kétmilliót húzott le a „beszállító” a vállalkozóról

Egy Tolna vármegyei cégvezető tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki e-mailben kereste meg a vállalkozása címén egy ajánlattal. Csak elektronikus üzenetváltások voltak, hiába kérte, hogy telefonon egyeztessenek, ezt az ajánlattevő figyelmen kívül hagyta. A levélváltás során megegyeztek, hogy a megrendelt terméket napi áron megvásárolja, majd rövid szállítási határidővel egy megadott címre ki is szállítják. Az üzlet feltétele volt, hogy a teljes összeg felét előre elutalja, ami megtörtént a csalók által megadott számlaszámra.

Több gyanús jel volt, ennek ellenére megbízott az eladóban és már tovább is értékesítette az árut, de a harmadik félhez nem érkezett meg. Hiába próbálta felvenni a kapcsolatot az eladóval, a levelei igazoltan megérkeztek, de választ nem kapott. A pénzét azóta sem utalták vissza. A pénzintézet tájékoztatása szerint a számláját zárolták, mert az utalást nem a címzett céghez regisztrált számlaszámára kezdeményezték.