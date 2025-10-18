Bekészülve rótta a várost, kristályos por volt a zsebében

Kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklás vétsége miatt emelt vádat egy 37 éves férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlottat 2024. január 15-én délután Szekszárd egyik utcáján igazoltatták az eljáró rendőrök. Az igazoltatást megelőzően azonban a vádlott kábítószert, mégpedig amfetamint fogyasztott, melynek hatóanyaga a szervezetéből kimutatható volt.

Emellett a vádlott egy simítózáras tasakba csomagolva új pszichoaktív anyagnak minősülő fehér színű kristályos port, valamint egy fehér színű anyaggal szennyezett műanyag szívócsövet tartott magánál. Ez utóbbiról kiderült, hogy többféle anyagot, köztük amfetamint és mefedront is tartalmazott, amelyek kábítószerek. A vádlott birtokában lévő illegális anyagok mennyisége nem érte el a csekély mennyiség felső határát.