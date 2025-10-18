október 18., szombat

Lukács névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Bekészülve rótta a várost, kristályos por volt a zsebében

Címkék#amfetamin#Szekszárdi Járási Ügyészség#Szekszárd#drog

Teol.hu

Kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklás vétsége miatt emelt vádat egy 37 éves férfi ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a vádlottat 2024. január 15-én délután Szekszárd egyik utcáján igazoltatták az eljáró rendőrök. Az igazoltatást megelőzően azonban a vádlott kábítószert, mégpedig amfetamint fogyasztott, melynek hatóanyaga a szervezetéből kimutatható volt.

Emellett a vádlott egy simítózáras tasakba csomagolva új pszichoaktív anyagnak minősülő fehér színű kristályos port, valamint egy fehér színű anyaggal szennyezett műanyag szívócsövet tartott magánál. Ez utóbbiról kiderült, hogy többféle anyagot, köztük amfetamint és mefedront is tartalmazott, amelyek kábítószerek. A vádlott birtokában lévő illegális anyagok mennyisége nem érte el a csekély mennyiség felső határát.

A vádlottnál talált új pszichoaktív anyag birtoklásával kapcsolatban a rendőrhatóság szabálysértési eljárást kezdeményezett.

Az elkövetéskor büntetlen előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu