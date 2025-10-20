Kristályos reggel: a nő még aludt, amikor lecsaptak rá a rendőrök

A rendőrök információ alapján a kábítószer kereskedéssel foglalkozó nő hosszabb ideje maga is fogyasztja, és másokat is kiszolgál a tiltott anyagokkal.

Fotó: fukume / Forrás: Shutterstock/illusztráció

A fogyasztók feltérképezése után 2025. október 14-én egy akció keretében lakásán lepték meg a még alvó nőt. A kutatás során a lakás több pontján találtak alufóliába csomagolt, vagy tégelyekben tárolt kábítószergyanús, kristályos fehér port, a csomagoláshoz és a szerhasználathoz szükséges anyagokat és eszközöket. Több tételben kerültek elő kisebb-nagyobb címletű papírpénzek, melyek egy részét a házigazda a ruházatában rejtegette.

A kutatás ideje alatt több vásárló is érkezett a lakáshoz, akiket idő közben a rendőrök már kihallgattak.

A nő 0,1- 0,4 grammos pakkokat adott el a kuncsaftjainak három–ötezer forint közötti áron. Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt fehér por hatóanyag-tartalma N-etil-norpentedron, ami kábítószernek minősül.

Kihallgatását követően a dílert őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását.