3 órája
Hamuvá lett álmok: tizenkét lakás több mint ötven lakója maradt fedél nélkül
Október elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki Tolna vármegyében. Ezzel kilenccel kevesebb lakástűz történt, mint a tavalyi év hasonló időszakában.
Szerencsére egyik lakástűz sem végződött tragédiával és mindössze ketten sérültek meg, míg a tavalyi esztendő első három negyedévében öt ember életét már nem lehetett megmenteni, tizenegyen pedig megsérültek a tűzesetek során – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 66 órát vett igénybe, a munkálatok során 193 tűzoltójárműre volt szükség. Az első háromnegyed évben összesen 1501 négyzetméternyi épített terület égett le, 12 otthon vált lakhatatlanná, emiatt több mint 50 embernek kellett elhagynia az otthonát.
A tüzek 12-12-12 százaléka padlástéren, hálószobában és konyhában, 11 százaléka tárolóban, míg 10 százaléka kéményben keletkezett. A tűzesetek jellemzően nyílt láng használatára, elektromos problémára, vagy a fűtőeszközök hibájára vezethetőek vissza.
Dombóváron volt a legtöbb lakástűz
A legtöbb lakástűz Dombóváron keletkezett, ahová 9 alkalommal vonultak a tűzoltók, Tolna és Paks városában pedig 6-6 esetben kellett otthonokban keletkezett lángokat oltaniuk vármegyénk tűzoltóinak. Az oltást 11 helyszínen gázpalackok is nehezítették.
Az egyik leghosszabb beavatkozás több, mint három órát vett igénybe június 4-én, amikor egy családi ház tetőszerkezete és terasza égett teljes terjedelmében Bikácson. A tűzesethez riasztott tűzoltók a födémet több helyen is megbontották, 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a 150 négyzetméternyi épített területet érintő lángokat, miközben két propán-bután gázpalackot is kihoztak az épületből.
Egyik lakóházban sem volt füstérzékelő
A 96 tűzzel érintett lakóház közül egyikben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek meg azzal, hogy a tüzet már annak keletkezésekor hangos sípolással jelzik. Minél hamarabb észleljük a tüzet, annál nagyobb eséllyel lehet azt eloltani, vagy a házból épségben kimenekülni és értesíteni a tűzoltókat.
A lakástüzek mielőbbi észlelése érdekében tanácsos a konyha, a hálószoba és a nappali mennyezetére füstérzékelőt szerelni. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek már, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem figyelmeztető jelzést is küldenek a mobiltelefonunkra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére.
Kéménytűzből is bőven kijutott
Idén 14 alkalommal kéménytüzeknél kellett beavatkozni a Tolna vármegyei tűzoltóknak. A kémények ellenőrzését és tisztítását magánszemélyeknek ingyen végzik a kéményseprők, viszont a családi házakban élőknek időpontot kell foglalniuk. Aki fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűt, annak évente, aki pedig gázzal, annak kétévente érdemes igénybe vennie az ingyenes kéményellenőrzést.
Érdemes szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni
A tűzoltókat október elsejéig 17 alkalommal riasztották szén-monoxid miatt, ami nyolccal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Senki nem vesztette életét és nem szenvedett szén-monoxid-mérgezést. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás.
Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni. Érdemes minden nyílt lánggal működő fűtő-, főző- és vízmelegítő eszköz közelébe szén-monoxid-érzékelőt helyezni.