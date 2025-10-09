Hamuvá lett álmok: tizenkét lakás több mint ötven lakója maradt fedél nélkül

Szerencsére egyik lakástűz sem végződött tragédiával és mindössze ketten sérültek meg, míg a tavalyi esztendő első három negyedévében öt ember életét már nem lehetett megmenteni, tizenegyen pedig megsérültek a tűzesetek során – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Lakástűz miatt három ember maradt otthon nélkül Bikácson. Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az ingatlanokban pusztító tüzek eloltása összességében 66 órát vett igénybe, a munkálatok során 193 tűzoltójárműre volt szükség. Az első háromnegyed évben összesen 1501 négyzetméternyi épített terület égett le, 12 otthon vált lakhatatlanná, emiatt több mint 50 embernek kellett elhagynia az otthonát.