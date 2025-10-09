Tűz
32 perce
Lángok csaptak fel egy lakóházban, két város tűzoltói siettek eloltani!
A kép illusztráció.
Tűz keletkezett Páriban, a Nagy utcában, egy lakóház konyhájában. A dombóvári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, valamint kivittek egy gázpalackot az épületből. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Az ingatlanban senki sem tartózkodott a tűz keletkezésekor – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Ezt ne hagyja ki!Lakástüzek
4 órája
Hamuvá lett álmok: tizenkét lakás több mint ötven lakója maradt fedél nélkülOktóber elsejéig összesen 96 lakóépület gyulladt ki Tolna vármegyében.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre