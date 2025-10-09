október 9., csütörtök

Lángok csaptak fel egy lakóházban, két város tűzoltói siettek eloltani!

Lángok csaptak fel egy lakóházban, két város tűzoltói siettek eloltani!

A kép illusztráció.

Tűz keletkezett Páriban, a Nagy utcában, egy lakóház konyhájában. A dombóvári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, valamint kivittek egy gázpalackot az épületből. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Az ingatlanban senki sem tartózkodott a tűz keletkezésekor – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

