Lángok csaptak fel egy lakóházban, két város tűzoltói siettek eloltani!

Tűz keletkezett Páriban, a Nagy utcában, egy lakóház konyhájában. A dombóvári hivatásos és a tamási önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, valamint kivittek egy gázpalackot az épületből. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak. Az ingatlanban senki sem tartózkodott a tűz keletkezésekor – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.