1 órája
Lángra kapott egy szőlőfeldolgozó tanya
A tulajdonos kezdte meg a lángok oltását.
Kiégett egy nyolc négyzetméteres szoba vasárnap délután egy Szekszárd külterületén található szőlőfeldolgozó tanyán. A tüzet a tulajdonos a környéken tartózkodók segítségével megfékezte. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett helyiséget kiürítették, a még izzó, parázsló részeket visszahűtötték. A lángok az ingatlan födémének gerendáit és deszkáit is elérték.
2 órája
Kristályos reggel: a nő még aludt, amikor lecsaptak rá a rendőrök – videóvalA helyi nyomozók a lakásán fogtak el egy 36 éves nőt, aki kristállyal kereskedett.
3 órája
A NAV csak egy táskát akart megnézni – milliós titokra bukkantak a háznál
