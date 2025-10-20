október 20., hétfő

Káreset

1 órája

Lángra kapott egy szőlőfeldolgozó tanya

Címkék#tűzeset#gerenda#tanya

A tulajdonos kezdte meg a lángok oltását.

Révészné Hanol Erzsébet

Kiégett egy nyolc négyzetméteres szoba vasárnap délután egy Szekszárd külterületén található szőlőfeldolgozó tanyán. A tüzet a tulajdonos a környéken tartózkodók segítségével megfékezte. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett helyiséget kiürítették, a még izzó, parázsló részeket visszahűtötték. A lángok az ingatlan födémének gerendáit és deszkáit is elérték. 

Illusztráció

 

 

