Lángra kapott egy szőlőfeldolgozó tanya

Kiégett egy nyolc négyzetméteres szoba vasárnap délután egy Szekszárd külterületén található szőlőfeldolgozó tanyán. A tüzet a tulajdonos a környéken tartózkodók segítségével megfékezte. A tűzeset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett helyiséget kiürítették, a még izzó, parázsló részeket visszahűtötték. A lángok az ingatlan födémének gerendáit és deszkáit is elérték.

Illusztráció