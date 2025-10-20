október 20., hétfő

Titkos piásparadicsom

2 órája

Lebukott a titkos szeszfőzde

Teol.hu
Lebukott a titkos szeszfőzde

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei gyanús jövés-menésre lettek figyelmesek egy Heves vármegyei szeszfőzdénél, ami a nyilvántartások szerint elvileg, felújítás miatt zárva tartott. A váratlan ellenőrzés végül csaknem 900 liter illegális párlat lefülelésével zárult – tájékoztatott sajtóközleményében a NAV.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A pénzügyőrök váratlan szeszfőzde-ellenőrzést tartottak a vármegye egyik térségében, amikor egy hivatalosan üzemen kívül helyezett telephely mögötti területről szokatlan forgalmat észleltek. Egymás után hajtottak ki az autók, csomagtartóikban különböző flakonokkal és kannákkal. Az ellenőrzött járművekből ismeretlen eredetű szeszes italok kerültek elő, a sofőrök pedig elmondták, hogy azokat a szeszfőzde mögötti raktárból vásárolták, amit a tulajdonos magánterületként jelölt meg. A járőrök úgy döntöttek, hogy a teljes telephelyet és a mögöttes raktárakat is átvizsgálják. Mivel a telep mögötti rész magáningatlan, az egyenruhások átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést is.

A vizsgálat során kiderült, hogy a raktár egyik falában rejlik az adózatlan készlet. A szeszfőzde és egyben a mögöttes raktárak birtokosa, nem tudta igazolni készleteinek eredetét.

Az egyenruhások összesen 898,5 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket foglaltak le, csaknem 4,5 millió forint értékben.

A NAV jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást, a férfi akár 6 millió forint bírságra is számíthat.  A vállalkozás ellen korábban is kiszabtak már bírságot, hasonló jogsértés miatt – akkor több mint 12 millió forintot.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A hatóság a vásárlókkal szemben is jövedéki törvénysértés miatt indított eljárást.

A jogszabályok szerint párlatot csak bejelentés vagy engedély birtokában lehet előállítani: a bér és kereskedelmi főzés engedélyköteles, a magánfőzés bejelentéshez kötött tevékenység. Aki ezek nélkül főz párlatot, jövedéki törvénysértés miatt felelősségre vonható és akár többmilliós bírságra is számíthat. Aki korábban már jogsértést követett el, gyakoribb, célzott ellenőrzésekre is számíthat.

 

