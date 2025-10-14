október 14., kedd

Lépcsőfutó bajnokság

17 perce

Elképesztő erőpróbán lett ezüstérmes Illés Eszter

Címkék#lépcsőfutás#tűzoltók#verseny

Ezüstérmet szerzett kategóriájában Illés Eszter, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja a 23. Országos Lépcsőfutó Bajnokságon.

Teol.hu

Az ország legmagasabb irodaépületében, a 143 méteres MOL Campusban rendezte meg a 23. Országos Lépcsőfutó Bajnokságot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az október 11-én megtartott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók mérték össze erejüket.

Fotó: Tolna vármegyei tűzoltók

A versenyzőknek 33 emeletet és 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük teljes bevetési védőfelszerelésben, és légzőkészülékkel, mintegy huszonöt kilogrammos többletsúllyal. A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vett részt, köztük 16 Tolna vármegyei tűzoltó, akik négy önkéntes tűzoltó egyesület, egy önkormányzati tűzoltóság és két hivatásos tűzoltó-parancsnokság képviseletében álltak rajthoz.

A tolnai tűzoltók méltón képviselték a vármegye tűzoltóközösségét az országos versenyen.  Illés Eszter, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, a „Tűzoltó női egyéni II.” korcsoportban ezüstérmet szerzett.

Fotó: Tolna vármegyei tűzoltók

A versenyen Tolna vármegyéből részt vett: Ágoston Endre, Csikos Bence, Csire József, Gulyás István, Hamar Tamás, Horváth Krisztián, Illés Eszter, Juhász István, Mihálovics Lajos, Nagy Kornél, Petrovics István, Szalai Ákos, Szirmai János, Szuprics Ferenc, Turcsán Márk és Turcsán Tamás.

 

