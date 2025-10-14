Elképesztő erőpróbán lett ezüstérmes Illés Eszter

Az ország legmagasabb irodaépületében, a 143 méteres MOL Campusban rendezte meg a 23. Országos Lépcsőfutó Bajnokságot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az október 11-én megtartott versenyen hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók mérték össze erejüket.

Fotó: Tolna vármegyei tűzoltók

A versenyzőknek 33 emeletet és 754 lépcsőfokot kellett leküzdeniük teljes bevetési védőfelszerelésben, és légzőkészülékkel, mintegy huszonöt kilogrammos többletsúllyal. A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vett részt, köztük 16 Tolna vármegyei tűzoltó, akik négy önkéntes tűzoltó egyesület, egy önkormányzati tűzoltóság és két hivatásos tűzoltó-parancsnokság képviseletében álltak rajthoz.