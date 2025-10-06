október 6., hétfő

Vádemelés

1 órája

Nem vicc: különös április 1-jei lopás miatt állnak bíróság elé – kiderült, mit zsákmányoltak

Címkék#Dombóvári Járási Ügyészség#bűnügy#agancs

Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat két férfi ellen a Dombóvári Járási Ügyészség.

Teol.hu

Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Dombóvári Járási Ügyészség  egy 40 éves és egy 27 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesekként követték el – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A kép illusztráció.

A vádirat szerint a vádlottak harmadik társukkal együtt korábban megállapodtak abban, hogy szarvasbikák által elhullajtott agancsokat fognak gyűjteni és lopni azért, hogy azokat később értékesítsék, és így pénzhez jussanak. Ennek megfelelően 2024. április 1-jén kora délután a kerítésen átmászva bementek egy erdészettel és vadászattal foglalkozó gazdasági társaság vadkerítéssel körbekerített területére.

Összesen 9 darab, a sértett cég tulajdonát képező, egyenként legalább 1,5 kg tömegű, dámszarvasokról korábban lehullott agancsot vettek magukhoz, majd azokat a tulajdonos tudta és engedélye nélkül magukkal vitték. A sértett cég ugyanis a vádlottak részére nem adott ki agancsgyűjtési engedélyt. Így az összesen 13,5 kg tömegű agancs ellopásával a sértettnek összesen 135 ezer forint kárt okoztak.

A vádlottak a lopott agancsokat később ismeretlen vevőknek értékesítették, melyből fejenként tízezer, illetve tizenötezer forintra tettek szert.

Mindkét vádlott büntetett előéletű. Velük szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását és vagyonelkobzást szorgalmaz a Dombóvári Járásbíróságnál.

 

