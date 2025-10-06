Nem vicc: különös április 1-jei lopás miatt állnak bíróság elé – kiderült, mit zsákmányoltak

Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Dombóvári Járási Ügyészség egy 40 éves és egy 27 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesekként követték el – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A kép illusztráció.

A vádirat szerint a vádlottak harmadik társukkal együtt korábban megállapodtak abban, hogy szarvasbikák által elhullajtott agancsokat fognak gyűjteni és lopni azért, hogy azokat később értékesítsék, és így pénzhez jussanak. Ennek megfelelően 2024. április 1-jén kora délután a kerítésen átmászva bementek egy erdészettel és vadászattal foglalkozó gazdasági társaság vadkerítéssel körbekerített területére.