1 órája
Nem vicc: különös április 1-jei lopás miatt állnak bíróság elé – kiderült, mit zsákmányoltak
Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat két férfi ellen a Dombóvári Járási Ügyészség.
Kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat a Dombóvári Járási Ügyészség egy 40 éves és egy 27 éves férfi ellen, akik a bűncselekményt társtettesekként követték el – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint a vádlottak harmadik társukkal együtt korábban megállapodtak abban, hogy szarvasbikák által elhullajtott agancsokat fognak gyűjteni és lopni azért, hogy azokat később értékesítsék, és így pénzhez jussanak. Ennek megfelelően 2024. április 1-jén kora délután a kerítésen átmászva bementek egy erdészettel és vadászattal foglalkozó gazdasági társaság vadkerítéssel körbekerített területére.
Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)
Összesen 9 darab, a sértett cég tulajdonát képező, egyenként legalább 1,5 kg tömegű, dámszarvasokról korábban lehullott agancsot vettek magukhoz, majd azokat a tulajdonos tudta és engedélye nélkül magukkal vitték. A sértett cég ugyanis a vádlottak részére nem adott ki agancsgyűjtési engedélyt. Így az összesen 13,5 kg tömegű agancs ellopásával a sértettnek összesen 135 ezer forint kárt okoztak.
A vádlottak a lopott agancsokat később ismeretlen vevőknek értékesítették, melyből fejenként tízezer, illetve tizenötezer forintra tettek szert.
Mindkét vádlott büntetett előéletű. Velük szemben a járási ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabását és vagyonelkobzást szorgalmaz a Dombóvári Járásbíróságnál.
Tragédiák, drámai pillanatok, rendőrségi akció – ez történt a héten TolnábanEz a hét Tolnában eseménydús volt,