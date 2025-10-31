Lovaskocsiba ütközött a motoros – itt történt Magyarország első, bejegyzett halálos balesete (Videó)

Paks és Kölesd között áll egy emlékmű. 1936. augusztus 16-án, délután itt történt a Magyarországon bejegyzett első közlekedési baleset. Az akkori földes úton egy autót előzött a tehetséges motorversenyző, ifj. Bartal György, s a porfelhőben nem látva a szembejövő lovaskocsit, belerohant és életét vesztette.

A Bartal szobor az első bejegyzett halálos közúti balesetnek állít emléket

Fotó: Mártonfai Dénes

Egy évre rá, a baleset helyén a szomorú édesapa emlékművet emeltetett a fia emlékére. A Bartal szobornál emlékeznek meg a balesetben elhunyt áldozatokról a tragédia évfordulóján és most a Halottak napja közeledtével. Bíró Attila, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke és Szentes Csaba a Magyar Autóklub Tolna megyei elnöke helyezte el a megemlékezés virágait.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ezek az események arra is alkalmasak, hogy emlékezzünk az ünnep előtt arra, hogy bár a Tolna vármegye halálos baleseti statisztikája országosan is kiemelkedően alacsony, egyetlen élet értelmetlen elvesztése is tragédia.