1 órája
Lovaskocsiba ütközött a motoros – itt történt Magyarország első, bejegyzett halálos balesete (Videó)
Paks és Kölesd között áll egy emlékmű. 1936. augusztus 16-án, délután itt történt a Magyarországon bejegyzett első közlekedési baleset. Az akkori földes úton egy autót előzött a tehetséges motorversenyző, ifj. Bartal György, s a porfelhőben nem látva a szembejövő lovaskocsit, belerohant és életét vesztette.
Egy évre rá, a baleset helyén a szomorú édesapa emlékművet emeltetett a fia emlékére. A Bartal szobornál emlékeznek meg a balesetben elhunyt áldozatokról a tragédia évfordulóján és most a Halottak napja közeledtével. Bíró Attila, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke és Szentes Csaba a Magyar Autóklub Tolna megyei elnöke helyezte el a megemlékezés virágait.
Ezek az események arra is alkalmasak, hogy emlékezzünk az ünnep előtt arra, hogy bár a Tolna vármegye halálos baleseti statisztikája országosan is kiemelkedően alacsony, egyetlen élet értelmetlen elvesztése is tragédia.
Teol.hu videó
- Hiába a búcsú, van mire építeni a majosi edző szerint – videó
- Hajas László Szekszárdon! A mesterfodrász személyesen felügyelte a vizsgát (galéria+videó)
- Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)
- Mécsesek, LED-es gyertyák, krizantém – egy koszorú ára tízezer forint fölé is kúszhat (videóval)
- Feledhetetlenre sikerült az idei Királyi Gasztronómiai Est (videó)