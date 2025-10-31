október 31., péntek

Farkas névnap

11°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Lovaskocsiba ütközött a motoros – itt történt Magyarország első, bejegyzett halálos balesete (Videó)

Címkék#teol video#Ifj Bartal György#emlékmű#lovaskocsi

Kutny Gábor

Paks és Kölesd között áll egy emlékmű. 1936. augusztus 16-án, délután itt történt a Magyarországon bejegyzett első közlekedési baleset. Az akkori földes úton egy autót előzött a tehetséges motorversenyző, ifj. Bartal György, s a porfelhőben nem látva a szembejövő lovaskocsit, belerohant és életét vesztette.

A Bartal szobor az első bejegyzett halálos közúti balesetnek állít emléket
Fotó: Mártonfai Dénes

Egy évre rá, a baleset helyén a szomorú édesapa emlékművet emeltetett a fia emlékére. A Bartal szobornál emlékeznek meg a balesetben elhunyt áldozatokról a tragédia évfordulóján és most a Halottak napja közeledtével.  Bíró Attila, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság elnöke és Szentes Csaba a Magyar Autóklub Tolna megyei elnöke helyezte el a megemlékezés virágait. 

Fotó: Mártonfai Dénes

Ezek az események arra is alkalmasak, hogy emlékezzünk az ünnep előtt arra, hogy bár a Tolna vármegye halálos baleseti statisztikája országosan is kiemelkedően alacsony, egyetlen élet értelmetlen elvesztése is tragédia. 

 

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu