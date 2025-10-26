október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Tragikus

1 órája

Meghalt a Sióba borult autó fiatal sofőrje

Címkék#sió#balesetek#tűzoltók#rendőrség

Brunner Mónika

Ma hajnalban, nem sokkal háromnegyed öt előtt érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint egy autó van a feje tetején a Sióban, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve. 

A kocsit egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen elhunyt. 

A baleset körülményeiről további részleteket később közöl a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a mentésben a paksi hivatásos tűzoltók és a nagydorogi önkéntes egységek vettek részt  A helyszínre a mentők is kiérkeztek, valamint Mohácsról egy hivatásos tűzoltóegység is segítette a munkát.

 

