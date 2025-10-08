Mentőhelikopter szállt le az M9-es autótúton, nőt mentettek a balesetből (fotóval)

Rosszul lett vezetés közben az a gépjárművezető hölgy, aki az M9 es autóúton közlekedett Szekszárd felől Bogyiszló irányába, majd elveszítve uralmát a gépjármű felett, átrepült a vízelvezető árkon, kidöntött egy 15 méter magas nyárfát, majd felborult. Az esethez mentőhelikopter érkezett, mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az első jelentések szerint a szerencsétlenül járt autós könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A forgalom zavartalanul folyik az említett útszakaszon.

Rosszul lett a sofőr

Forrás: Beküldött kép.