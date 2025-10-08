október 8., szerda

Koppány névnap

18°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset az M9-en

7 perce

Mentőhelikopter szállt le az M9-es autótúton, nőt mentettek a balesetből (fotóval)

Címkék#m9#balesetek#mentőhelikopter#autóút

Kutny Gábor

Rosszul lett vezetés közben az a gépjárművezető hölgy, aki az M9 es autóúton közlekedett Szekszárd felől Bogyiszló irányába, majd elveszítve uralmát a gépjármű felett, átrepült a vízelvezető árkon, kidöntött egy 15 méter magas nyárfát, majd felborult. Az esethez mentőhelikopter érkezett, mondta el Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az első jelentések szerint a szerencsétlenül járt autós könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A forgalom zavartalanul folyik az említett útszakaszon. 

Rosszul lett a sofőr
Forrás: Beküldött kép.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu