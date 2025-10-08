Újabb baleset történt Tolnában, most az 56-os főúton szólnak a szirénák

Letért az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy személykocsi az 56-os főúton Szekszárd és Várdomb között. A 11-es kilométernél történt balesethez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak. A jármű egyedül utazó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt a főút érintett szakasza csak félpályán járható, tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.



