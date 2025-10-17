október 17., péntek

Határvédelem

1 órája

Most te is csatlakozhatsz – határvadászokat várnak Tolna vármegyében

Címkék#határvédelem#Készenléti Rendőrség Határvadász Ezrede#határvadász képzés

A vármegye rendőrei a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatják az érdeklődőket.

Teol.hu
Most te is csatlakozhatsz – határvadászokat várnak Tolna vármegyében

Fotó: Police.hu

A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A határvadász képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak.

Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. E-mailen a [email protected]  címen lehet információkat kérni. Érdeklődni lehet továbbá, a rendőrség új online felületén, a www.karrier.police.hu –n.

Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

A toborzás folytatódik. A következő két hétben október 20-án Gerjenben, 22-én Bonyhádon, 31-én Simontornyán várják kollégáink a határvadász munka iránt érdeklődőket.

 

