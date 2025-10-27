október 27., hétfő

Katasztrófavédelem

1 órája

Mozgalmas hosszú hétvége Tolna vármegyében: több mint harminc tűzoltói beavatkozás

Több tűzesethez és műszaki mentéshez riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat a hosszú hétvégén – tájékoztatott Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Teol.hu
Tanya tetőszerkezete égett péntek este Paks külterületén

Forrás: Katasztrófavédelem

Október 22-e és 26-a között mozgalmas napokat zártak a Tolna vármegyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. A hosszú hétvégén több tucat beavatkozásra volt szükség: az egységek avar- és szabadtéri tüzeket, lakástüzeket, valamint viharkárok és közlekedési balesetek következményeit számolták fel. Tíz tűzeset mellett, huszonkettő műszaki mentéshez vonultak a beavatkozó egységek.

Több településen, összesen öt alkalommal szabadban keletkezett tüzek is munkát adtak a tűzoltóknak. Dunaföldváron és Koppányszántón avar és aljnövényzet égett, míg Szekszárdon egy udvari tűz terjedt tovább a szalonnasütés közben kipattant lángoktól. Pincehelyen kerti hulladék gyulladt meg, amely már a lakóházat is veszélyeztette, Gerjenben pedig egy személyautó, Pakson és Értényben pedig épület kapott lángra.

Teljes terjedelmében égett egy tizenöt négyzetméter alapterületű, hullámpala borítású tanya jellegű ingatlan tetőszerkezete péntek este Paks külterületén. A tűzeset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltók vonultak, akik két vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A tűzesetben senki nem sérült meg.

Szombat délután tűzhelyen felejtett étel kapott lángra, majd gyújtotta meg a környezetében elhelyezkedő bútorokat Dalmandon, egy Újdalmand majori ingatlanban. A lángok a bútorzaton felül az álmennyezetet is elérték. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók siettek, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a keletkezett tüzet. A lakás tulajdonosát a mentők kivizsgálás céljából kórházba szállították.

 Dalmandon tűzhelyen felejtett étel kapott lángra Forrás: Katasztrófavédelem

A hosszú hétvége alatt a tűzoltórajok huszonkét műszaki mentéshez vonultak. A szeles időjárás miatt tíz alkalommal kellett úttestre, járdára dőlt fákat eltávolítani – főként a Tamási, Dombóvár, Bonyhád és Szekszárd környéki utakon.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

