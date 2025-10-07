Munkagép lángolt az M6-oson

Kigyulladt egy nyerges vontató vontatmánya az M6-os autópálya 71-es kilométerénél, a Pécs fel vezető oldalon, Dunaújváros térségében – tájékoztat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A jármű egy munkagépet szállított. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, utómunkálatokat végeznek. A sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani. Dunaújvárosnál, a sztráda Pécs felé vezető szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani.