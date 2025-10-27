október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű történet

1 órája

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őt szeretné látni a börtönben ülő anya, de erre nincs esélye

Címkék#csecsemőgyilkosság#nagydorogi#édesanya

Augusztus 20-án rázta meg az országot a borzalmas tett. A mindössze kéthetes Zalánka holtan került elő a falu határában, miután anyja, a 25 éves Viktória bejelentette eltűnését. A fiatal nőt azóta letartóztatták, jelenleg a kalocsai börtön falai között várja a tárgyalását. Őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével.

Teol.hu

Aznap reggel még minden átlagosnak tűnt Nagydorogon. A falu csendes volt, az emberek a Szent István-napi ünnepségre készülődtek. Senki sem sejtette, hogy néhány óra múlva az országos hírek élére kerül majd a település neve a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság, istván, apa, viktória
A nagydorogi csecsemőgyilkosság után Istvánhoz került a nagyobbik fiú
Forrás:  Bors

Az apához került Máté

A nagydorogi csecsemőgyilkosság azóta az egész országot foglalkoztatja. A megölt kisbaba testvérének édesapja most először törte meg a csendet. István – aki korábban hitt abban, hogy Viktória jó anya – ma már nem akar kapcsolatot a nővel.

– Máté, a kisfiam velem és az édesapámmal él, óvodába jár, minden rendben van vele – mondta István a Borsnak. – Biztos, hogy nem viszem be Viktóriához a börtönbe. A fiam nem is említi őt, mintha elfelejtette volna. Amikor az eset után azt mondtuk neki, hogy az anyja kórházban van, elfogadta. Azóta sem kérdezett róla.

A férfi hozzátette: mindketten pszichológushoz járnak, de úgy érzi, a gyerek szépen feldolgozza a történteket. Ő maga viszont nehezen engedi el a gondolatot, hogy egykor közös jövőt terveztek azzal az asszonnyal, akit most gyilkossággal gyanúsítanak.

Az apa neve is felmerült a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán

– A legnehezebb az volt, amikor a rendőrség engem is meghallgatott, mint lehetséges elkövetőt. Bár gyorsan tisztáztak, a lelkembe égett az érzés. Csak azt kívánom, hogy Viktóriát a szabadulása után örökre eltiltsák a fiunktól – mondta határozottan a férfi.

A tragédia másik oldala is fájdalmas. Viktória édesanyja, Olga hiába próbálta magához venni az unokáját – a hatóság végül Istvánnak ítélte a kisfiút. A nagymama ma is ugyanabban a házban él, mint a férfi, csupán külön lakrészben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu