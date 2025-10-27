1 órája
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őt szeretné látni a börtönben ülő anya, de erre nincs esélye
Augusztus 20-án rázta meg az országot a borzalmas tett. A mindössze kéthetes Zalánka holtan került elő a falu határában, miután anyja, a 25 éves Viktória bejelentette eltűnését. A fiatal nőt azóta letartóztatták, jelenleg a kalocsai börtön falai között várja a tárgyalását. Őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével.
Aznap reggel még minden átlagosnak tűnt Nagydorogon. A falu csendes volt, az emberek a Szent István-napi ünnepségre készülődtek. Senki sem sejtette, hogy néhány óra múlva az országos hírek élére kerül majd a település neve a nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt.
Az apához került Máté
A nagydorogi csecsemőgyilkosság azóta az egész országot foglalkoztatja. A megölt kisbaba testvérének édesapja most először törte meg a csendet. István – aki korábban hitt abban, hogy Viktória jó anya – ma már nem akar kapcsolatot a nővel.
– Máté, a kisfiam velem és az édesapámmal él, óvodába jár, minden rendben van vele – mondta István a Borsnak. – Biztos, hogy nem viszem be Viktóriához a börtönbe. A fiam nem is említi őt, mintha elfelejtette volna. Amikor az eset után azt mondtuk neki, hogy az anyja kórházban van, elfogadta. Azóta sem kérdezett róla.
A férfi hozzátette: mindketten pszichológushoz járnak, de úgy érzi, a gyerek szépen feldolgozza a történteket. Ő maga viszont nehezen engedi el a gondolatot, hogy egykor közös jövőt terveztek azzal az asszonnyal, akit most gyilkossággal gyanúsítanak.
Az apa neve is felmerült a nagydorogi csecsemőgyilkosság kapcsán
– A legnehezebb az volt, amikor a rendőrség engem is meghallgatott, mint lehetséges elkövetőt. Bár gyorsan tisztáztak, a lelkembe égett az érzés. Csak azt kívánom, hogy Viktóriát a szabadulása után örökre eltiltsák a fiunktól – mondta határozottan a férfi.
A tragédia másik oldala is fájdalmas. Viktória édesanyja, Olga hiába próbálta magához venni az unokáját – a hatóság végül Istvánnak ítélte a kisfiút. A nagymama ma is ugyanabban a házban él, mint a férfi, csupán külön lakrészben.