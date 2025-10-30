október 30., csütörtök

Súlyos dolgot állít az ügyvéd

1 órája

Soha nem láthatja már a fiát a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő?

A borzalmas ügy továbbra is sokkolja az országot. Mint ismert, a 25 éves Viktóriát azzal gyanúsítják, hogy augusztus 20-án megölte kéthetes újszülöttjét, Zalánkát. A fiatal nőt azóta a kalocsai börtönben tartják előzetes letartóztatásban. Most azonban újabb, súlyos kérdés került napvilágra: vajon láthatja-e valaha újra a fiát a nagydorogi csecsemőgyilkosság vélelmezett elkövetője?

Teol.hu

A nő idősebb gyermekét, az ötéves Mátét jelenleg az édesapja, István neveli. A férfi korábban kijelentette: semmiképp sem vinné be a fiút az anyjához, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjához a börtönbe, mert a kisfiú azóta sem kérdezte Viktóriát. Az ügy most azonban jogi szempontból is fordulóponthoz ért.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja egyelőre hiába várja a nagyobbik fiát a börtönben
Fotó: Kiss Albert

„A felügyeleti joga szünetelhet” – mondta el a Borsnak Balogi Zsófia családjogi szakjogász.

A főszabály szerint a letartóztatott nő felügyeleti joga szünetel, hiszen egyértelmű, hogy jelenleg nem tud gondoskodni a gyermekéről. Fontos szempont, hogy a gyanúsított természetbeni gondozó szülőnek minősült, ezért az ő esetében felmerülhet a szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása, sőt, megszüntetése is

 – magyarázta a szakértő. Balogi Zsófia hozzátette: még a megszüntetett felügyeleti jog esetén is elvileg engedélyezhető a kapcsolattartás – de ez kizárólag felügyelet mellett történhet.

– Ennél a pontnál mindig azt kell mérlegelni, mi a gyermek legfőbb érdeke. A kisfiúnak alapvető joga, hogy a szülővel kapcsolatot tartson, ezt csak a legindokoltabb esetben lehet megvonni tőle. Ugyanakkor kérdés, vajon egy ötéves gyermek számára valóban előnyös-e, ha rendszeresen bejár egy börtönbe, hogy találkozzon egy olyan anyával, aki – a gyanú szerint – megölte a féltestvérét.

Szorul a hurok a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória körül

A szakértő szerint mindebből egyértelműen következik, hogy a gyanúsított „nincs jó helyzetben”. Viktória édesanyja, Olga azonban nem hagyja magára a lányát: ő lesz az első, aki a börtönben felkeresi, hogy támogatásáról biztosítsa. 

A legnagyobb kérdés mégis az marad: kényszeríthető-e István arra, hogy Mátét bevigye Viktóriához?

A válasz egyelőre bizonytalan, de a jogász szerint – hacsak a hatóság kifejezetten el nem rendeli – az apa döntése lesz a mérvadó.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság így nemcsak egy életet oltott ki, hanem egy családot is örökre kettészakított.

 

