Soha nem láthatja már a fiát a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő?

– Ennél a pontnál mindig azt kell mérlegelni, mi a gyermek legfőbb érdeke. A kisfiúnak alapvető joga, hogy a szülővel kapcsolatot tartson, ezt csak a legindokoltabb esetben lehet megvonni tőle. Ugyanakkor kérdés, vajon egy ötéves gyermek számára valóban előnyös-e, ha rendszeresen bejár egy börtönbe, hogy találkozzon egy olyan anyával, aki – a gyanú szerint – megölte a féltestvérét.

Szorul a hurok a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított Viktória körül

A szakértő szerint mindebből egyértelműen következik, hogy a gyanúsított „nincs jó helyzetben”. Viktória édesanyja, Olga azonban nem hagyja magára a lányát: ő lesz az első, aki a börtönben felkeresi, hogy támogatásáról biztosítsa.

A legnagyobb kérdés mégis az marad: kényszeríthető-e István arra, hogy Mátét bevigye Viktóriához?

A válasz egyelőre bizonytalan, de a jogász szerint – hacsak a hatóság kifejezetten el nem rendeli – az apa döntése lesz a mérvadó.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság így nemcsak egy életet oltott ki, hanem egy családot is örökre kettészakított.