október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalom, ami történt

54 perce

Üzent a börtönből a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított horroranya

Címkék#csecsemőgyilkosság#gyilkosság#Nagydorog#csecsemő

Üzenetet küldött a börtönből az édesanyjának az a 25 éves nagydorogi nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte kéthetes kisfiát, Zalánt. Viktória, a fiatal anya jelenleg a kalocsai börtönben van előzetes letartóztatásban, és a nyomozás érdekei miatt továbbra sem találkozhat senkivel a családjából. Mutatjuk, mit üzent a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja.

Teol.hu

„Életem legszörnyűbb születésnapját kellett túlélnem a héten. A lányommal nem beszélhettem, de az ügyvéd úron keresztül legalább felköszönthetett. Ennyi hírt kaptam Viktóriáról“ – mondta a Borsnak Olga, a meggyilkolt kisfiú gyászoló nagyanyja. A nő hangja megtört, de határozott, amikor lányáról, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjáról beszél. „Én ismerem a lányomat, képtelenségnek tartom, hogy ő végzett a saját kisfiával. Szeretném tudni az igazságot, és azt is szeretném, ha Viki is tudná, hogy hazavárom“ – tette hozzá.

A börtönből üzent a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja
Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja a börtönből küldött üzenetet. Forrás: MW archívum

Eltűnéssel kezdődött a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a rendőrségre bejelentés érkezett, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az anya azt mondta, sétálni indult a gyermekkel, ám rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, a kisfia már nem volt a babakocsiban.

A rendőrök órákig keresték a csecsemőt, végül a falu határában, egy földút mellett találták meg Zalán holttestét. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A nőt néhány nappal később, augusztus 25-én tartóztatták le. Azóta is előzetesben van, mert a hatóságok szerint tartani lehet attól, hogy megpróbálná befolyásolni a tanúkat.

A faluban nem csitulnak a pletykák

A nagydorogi tragédia óta a településen egymásnak ellentmondó történetek keringenek. Sokan úgy vélik, hogy Viktória nem egyedül lehetett a bűncselekmény elkövetésében, mások viszont hajthatatlanok, és biztosak abban, hogy az anya felel a borzalomért. A nyomozás jelenleg is tart, a szakértők a halál pontos idejét és körülményeit próbálják megállapítani.

A Szekszárdi Járásbíróság a napokban három hónappal meghosszabbította Viktória előzetes letartóztatását. Az anya továbbra is megtört, állandóan sír, és nem hajlandó beszélni a nyomozókkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu