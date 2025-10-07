Üzent a börtönből a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított horroranya

„Életem legszörnyűbb születésnapját kellett túlélnem a héten. A lányommal nem beszélhettem, de az ügyvéd úron keresztül legalább felköszönthetett. Ennyi hírt kaptam Viktóriáról“ – mondta a Borsnak Olga, a meggyilkolt kisfiú gyászoló nagyanyja. A nő hangja megtört, de határozott, amikor lányáról, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjáról beszél. „Én ismerem a lányomat, képtelenségnek tartom, hogy ő végzett a saját kisfiával. Szeretném tudni az igazságot, és azt is szeretném, ha Viki is tudná, hogy hazavárom“ – tette hozzá.

Viktória, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja a börtönből küldött üzenetet. Forrás: MW archívum

Eltűnéssel kezdődött a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye

Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a rendőrségre bejelentés érkezett, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az anya azt mondta, sétálni indult a gyermekkel, ám rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, a kisfia már nem volt a babakocsiban.