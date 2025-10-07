1 órája
Üzent a börtönből a nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított horroranya
Üzenetet küldött a börtönből az édesanyjának az a 25 éves nagydorogi nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte kéthetes kisfiát, Zalánt. Viktória, a fiatal anya jelenleg a kalocsai börtönben van előzetes letartóztatásban, és a nyomozás érdekei miatt továbbra sem találkozhat senkivel a családjából. Mutatjuk, mit üzent a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja.
„Életem legszörnyűbb születésnapját kellett túlélnem a héten. A lányommal nem beszélhettem, de az ügyvéd úron keresztül legalább felköszönthetett. Ennyi hírt kaptam Viktóriáról“ – mondta a Borsnak Olga, a meggyilkolt kisfiú gyászoló nagyanyja. A nő hangja megtört, de határozott, amikor lányáról, a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjáról beszél. „Én ismerem a lányomat, képtelenségnek tartom, hogy ő végzett a saját kisfiával. Szeretném tudni az igazságot, és azt is szeretném, ha Viki is tudná, hogy hazavárom“ – tette hozzá.
Eltűnéssel kezdődött a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye
Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 20-án a rendőrségre bejelentés érkezett, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes kisbaba. Az anya azt mondta, sétálni indult a gyermekkel, ám rosszul lett és elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, a kisfia már nem volt a babakocsiban.
Megszólalt a Nagydorogon meggyilkolt csecsemő apja – Nagyon különös dologról beszéltTovábbra is hisz Viktória ártatlanságában.
A rendőrök órákig keresték a csecsemőt, végül a falu határában, egy földút mellett találták meg Zalán holttestét. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
A nőt néhány nappal később, augusztus 25-én tartóztatták le. Azóta is előzetesben van, mert a hatóságok szerint tartani lehet attól, hogy megpróbálná befolyásolni a tanúkat.
A faluban nem csitulnak a pletykák
A nagydorogi tragédia óta a településen egymásnak ellentmondó történetek keringenek. Sokan úgy vélik, hogy Viktória nem egyedül lehetett a bűncselekmény elkövetésében, mások viszont hajthatatlanok, és biztosak abban, hogy az anya felel a borzalomért. A nyomozás jelenleg is tart, a szakértők a halál pontos idejét és körülményeit próbálják megállapítani.
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: lincshangulat uralkodik a faluban Zalán temetése után
A Szekszárdi Járásbíróság a napokban három hónappal meghosszabbította Viktória előzetes letartóztatását. Az anya továbbra is megtört, állandóan sír, és nem hajlandó beszélni a nyomozókkal.