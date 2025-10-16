Negyvenhat embert vert át ezzel az olcsó trükkel a férfi – ez volt a módszere

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2023. év májusát megelőzően anyagi nehézségei miatt elhatározta, hogy internetes csalásokkal fog rendszeres jövedelemre szert tenni. A fiatal férfi ennek érdekében internetes áruhirdetési oldalakon különféle termékeket, döntően „okostelefonokat” hirdetett eladásra annak ellenére, hogy azokkal sosem rendelkezett. A sértettek a vételárat, illetve annak egy részét előlegként előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára, aki azonban a megrendelt terméket nem küldte el nekik – az internetes csaló azonnal elérhetetlenné vált.

A pénzt felvette, de a telefonokat nem küldte – ez volt az internetes csaló módszere

A férfi a sértetteknek összesen közel félmillió forint összegű kárt okozott, amely az eljárás során csak kis részében térült meg. Az ügyészség a férfit összesen 46 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással vádolja. A járási ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt bűncselekményeket beismerő és megbánó vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz a Szekszárdi Járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is.