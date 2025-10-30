Nem bírt magával a kristályos díler – nyomkövetővel a lábán is árulta a cuccot

A Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra ismét elrendelte a kábító hatású, tiltott anyagok kereskedelmével gyanúsított Tolna vármegyei nő letartóztatását – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Képünk illusztráció

Fotó: police.hu

A nyomozás adatai szerint a 36 éves nő és néhány évvel idősebb férfi ismerőse 2024. év nyarától kezdődően „gőzös kristály” néven ismert új pszichoaktív anyagot árultak Tolnán és környezetében, külön-külön, illetve alkalmanként együtt is. A tiltott szert a nő szerezte be, amelyet mindketten rendszeresen értékesítették a fogyasztóknak, 2.500,- Forint/adag áron.

A nőt az ügyészség indítványára a bíróság 2025. év januárjában letartóztatta, amelyből augusztusban került szabadlábra, „házi őrizet” jellegű bűnügyi felügyeletbe.