Nem bírt magával a kristályos díler – nyomkövetővel a lábán is árulta a cuccot
A Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra ismét elrendelte a kábító hatású, tiltott anyagok kereskedelmével gyanúsított Tolna vármegyei nő letartóztatását – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.
A nyomozás adatai szerint a 36 éves nő és néhány évvel idősebb férfi ismerőse 2024. év nyarától kezdődően „gőzös kristály” néven ismert új pszichoaktív anyagot árultak Tolnán és környezetében, külön-külön, illetve alkalmanként együtt is. A tiltott szert a nő szerezte be, amelyet mindketten rendszeresen értékesítették a fogyasztóknak, 2.500,- Forint/adag áron.
A nőt az ügyészség indítványára a bíróság 2025. év januárjában letartóztatta, amelyből augusztusban került szabadlábra, „házi őrizet” jellegű bűnügyi felügyeletbe.
A megalapozott gyanú szerint a nő a szabadlábra kerülését követően több alkalommal engedély nélkül elhagyta a kényszerintézkedéssel érintett otthonát, illetve tovább folytatta a „kristály” értékesítését, amely tiltott szer 2025. június 15. napja óta már kábítószernek minősül.
A nővel szemben jelenleg is kábítószer-kereskedelem miatt van folyamatban bírósági eljárás.
Az ügyészség álláspontja szerint a nagy tárgyi súlyú bűncselekményekkel gyanúsított terhelt esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. A nyomozási bíró minden tekintetben osztva az ügyészi indítványban foglaltakat, egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását.
