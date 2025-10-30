október 30., csütörtök

Letartóztatás

27 perce

Nem bírt magával a kristályos díler – nyomkövetővel a lábán is árulta a cuccot

Teol.hu

A Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra ismét elrendelte a kábító hatású, tiltott anyagok kereskedelmével gyanúsított Tolna vármegyei nő letartóztatását – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Képünk illusztráció
Fotó: police.hu

A nyomozás adatai szerint a 36 éves nő és néhány évvel idősebb férfi ismerőse 2024. év nyarától kezdődően „gőzös kristály” néven ismert új pszichoaktív anyagot árultak Tolnán és környezetében, külön-külön, illetve alkalmanként együtt is. A tiltott szert a nő szerezte be, amelyet mindketten rendszeresen értékesítették a fogyasztóknak, 2.500,- Forint/adag áron.

A nőt az ügyészség indítványára a bíróság 2025. év januárjában letartóztatta, amelyből augusztusban került szabadlábra, „házi őrizet” jellegű bűnügyi felügyeletbe.

A megalapozott gyanú szerint a nő a szabadlábra kerülését követően több alkalommal engedély nélkül elhagyta a kényszerintézkedéssel érintett otthonát, illetve tovább folytatta a „kristály” értékesítését, amely tiltott szer 2025. június 15. napja óta már kábítószernek minősül.

A nővel szemben jelenleg is kábítószer-kereskedelem miatt van folyamatban bírósági eljárás.

Az ügyészség álláspontja szerint a nagy tárgyi súlyú bűncselekményekkel gyanúsított terhelt esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. A nyomozási bíró minden tekintetben osztva az ügyészi indítványban foglaltakat, egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását.

A rendőrség és az ügyészség által a nő korábbi elfogásáról és letartóztatásáról kiadott közlemények az alábbi linken érhetők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-diler-racs-mogott-2

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-gozos-kristalyt-arulo-no-a-tolna-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

