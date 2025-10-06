50 perce
Most nem úszod meg! Kifigyelik, ha vezetés közben telefonozol
A következő napokban fokozott ellenőrzésekre számíthatnak az autósok. A rendőrség újabb országos razziát indított a közutakon.
A szeptemberi sikeres akciót követően a rendőrség újabb országos razziát indított október 6-12. között, amely során ismét a gépjárművezetők biztonsági övhasználatára és a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra helyezik a hangsúlyt. Az országos razzia célja változatlan: növelni a közlekedésbiztonságot és csökkenteni a balesetek számát. A rendőrség szerint a figyelem elvonása, különösen a kézben tartott mobiltelefon használata komoly veszélyt jelent minden közlekedőre nézve. Ezért is döntöttek úgy, hogy az őszi időszakban újabb, egy héten át tartó ellenőrzési kampányt szerveznek.
A korábbi országos razzia eredményei
A legutóbbi, szeptemberi akció során összesen 29 310 járművezetőt ellenőriztek az egyenruhások. Az adatok szerint 1 682 esetben menet közbeni mobiltelefon-használat miatt intézkedtek, 14 alkalommal navigációs eszköz, kétszer egyéb kommunikációs eszköz, míg további 71 esetben más, a vezető figyelmét elvonó tevékenység miatt léptek közbe. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 8 158 sofőrrel szemben történt rendőri intézkedés.
Megrázó baleset a 6-os úton: egy ember életveszélyesen, egy másik súlyosan megsérült (fotókkal)
Változtak a szabályok: súlyosabb következmények
Fontos változás lépett életbe idén július 5-én, amikor is módosították a biztonsági övre vonatkozó jogszabályokat. Az új rendelkezés szerint az üzembentartó, tehát az autó hivatalos tulajdonosa vagy bérlője automatikusan felelőssé válik abban az esetben, ha valaki az autóban nem használja a biztonsági övet. A módosítás célja, hogy ne lehessen kibújni a felelősség alól: a szabályszegők ne bújhassanak a sofőr vagy az utas mögé. A rendőrség közleménye szerint a változás egyértelmű eredményeket hozott: a bírságok behajtása hatékonyabbá vált, és a felelősségre vonás is célzottabban történik.
A szabályszegés nem csak pénzbírságot vonhat maga után
A KRESZ egyértelműen tiltja, hogy a járművezető menet közben kézben tartott mobiltelefont használjon. Aki mégis így tesz, az nemcsak pénzbírságra számíthat, hanem súlyosabb esetekben akár vezetői engedélyének felfüggesztésére is sor kerülhet.
Tragédiák, drámai pillanatok, rendőrségi akció – ez történt a héten TolnábanEz a hét Tolnában eseménydús volt,
A rendőrség hangsúlyozza: nem a büntetés a cél, hanem a megelőzés. A hideg idő közeledtével az útviszonyok is egyre kiszámíthatatlanabbá válnak, így különösen fontos, hogy minden vezető teljes figyelemmel a forgalomra koncentráljon. Egy gyors pillantás az üzenetre vagy a térképre elég lehet ahhoz, hogy végzetes hiba történjen.
A közlekedés nemcsak a járművezetőről, hanem a többi közlekedőről, gyalogosokról, biciklisekről és más autósokról is szól. Aki szabályosan közlekedik, annak nincs mitől tartania, de aki a telefonjára figyel ahelyett, hogy az útra koncentrálna, annak a pénztárcája bánhatja.