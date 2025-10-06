Most nem úszod meg! Kifigyelik, ha vezetés közben telefonozol

A szeptemberi sikeres akciót követően a rendőrség újabb országos razziát indított október 6-12. között, amely során ismét a gépjárművezetők biztonsági övhasználatára és a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra helyezik a hangsúlyt. Az országos razzia célja változatlan: növelni a közlekedésbiztonságot és csökkenteni a balesetek számát. A rendőrség szerint a figyelem elvonása, különösen a kézben tartott mobiltelefon használata komoly veszélyt jelent minden közlekedőre nézve. Ezért is döntöttek úgy, hogy az őszi időszakban újabb, egy héten át tartó ellenőrzési kampányt szerveznek.

Országos razzia a héten, ahol többek között a mobiltelefonozást is nézik. Fotó: Lang Róbert

A korábbi országos razzia eredményei

A legutóbbi, szeptemberi akció során összesen 29 310 járművezetőt ellenőriztek az egyenruhások. Az adatok szerint 1 682 esetben menet közbeni mobiltelefon-használat miatt intézkedtek, 14 alkalommal navigációs eszköz, kétszer egyéb kommunikációs eszköz, míg további 71 esetben más, a vezető figyelmét elvonó tevékenység miatt léptek közbe. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 8 158 sofőrrel szemben történt rendőri intézkedés.