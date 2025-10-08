október 8., szerda

Koppány névnap

Bármikor összefuthatunk velük

Friss vér az egyenruhában – új rendőrök álltak szolgálatba Tolna vármegyében

Új arcokkal erősödött a Tolna vármegyei rendőrség: négy fiatal tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát a megye kapitányságain – adott hírt a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. A szeptemberben esküt tett rendőrök tíz hónapos kiképzés után október 8-án álltak munkába, és már most a helyi közbiztonság védelmét szolgálják.

A frissen végzetteket dr. Hablicsek Nikoletta rendőr ezredes, a vármegye főkapitánya és dr. Trucza Szabolcs rendőr alezredes köszöntötte a szekszárdi főkapitányságon. A főkapitány hangsúlyozta: „A rendőri hivatás nem munka, hanem szolgálat” – buzdította az újonnan beosztott kollégákat a kitartó, emberséges helytállásra.

A négy fiatal egyenruhás ezzel hivatalosan is csatlakozott a vármegye rendőri közösségéhez és megkezdődtek számukra a szolgálattal teli hétköznapok.

 

