1 órája
Segítséget kérnek a rendőrök! Látta valahol a 16 éves fiút?
A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik a képen látható Sárközi Ferenc felkutatása kapcsán.
A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a 17020-157/173/2024. kör. számon körözési eljárást folytatnak Sárközi Ferenc eltűnése kapcsán – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint azt írták, a 16 éves fiú a kétyi Napfény Lakásotthon lakója 2025. szeptember 17-én engedély nélkül távozott a szekszárdi gyermekotthonból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.
Sárközi Ferenc körülbelül 155 centiméter magas, normál testalkatú, fekete rövid hajú, barna szemű.
A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-550-950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
