Felhívás

1 órája

Segítséget kérnek a rendőrök! Látta valahol a 16 éves fiút?

Címkék#eltűnt#Bonyhádi Rendőrkapitányság#rendőrség

A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik a képen látható Sárközi Ferenc felkutatása kapcsán.

Teol.hu

A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a 17020-157/173/2024. kör. számon körözési eljárást folytatnak Sárközi Ferenc eltűnése kapcsán  – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sárközi Ferenc. Fotó: Police.hu

Mint azt írták, a 16 éves fiú a kétyi Napfény Lakásotthon lakója 2025. szeptember 17-én engedély nélkül távozott a szekszárdi gyermekotthonból, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem adott magáról.

Sárközi Ferenc körülbelül 155 centiméter magas, normál testalkatú, fekete rövid hajú, barna szemű.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 06-74-550-950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
